Bursaspor sınır alan oyunu oynadı

Bursaspor, devre arası çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, sınır alan oyunu oynadı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bu sabah yaptığı çalışmayla günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 4’e 2 pas ve taktik hücum varyasyonları ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sınır alan oyunu oynadı.

Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.