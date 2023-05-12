Bursaspor, Somaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar çift kale maçlar yaptı.

TFF 2. Lig’in 37. haftasında sahasında Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres ve çıkış çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

U14 ve U15’ten A takıma ziyaret

Aldığı başarılı sonuçlarla Bursaspor camiasını gururlandıran U14 ve U15 takımları, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenman öncesinde Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, genç futbolculara bilgiler verdi.