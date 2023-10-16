Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor bugün basına kapalı yapılan idmanda taktik çalıştı.
Bursaspor bugün basına kapalı yapılan idmanda taktik çalıştı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.