Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor bugün basına kapalı yapılan idmanda taktik çalıştı.

Bursaspor taktik çalıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursaspor bugün basına kapalı yapılan idmanda taktik çalıştı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.