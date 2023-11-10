Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 13. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor taktik çalıştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 13. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman