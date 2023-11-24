Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor, Pazar günü karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarının son kısmına geldi. Yeşil-beyazlılar bugün taktik çalıştı.
Bursaspor, Pazar günü karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarının son kısmına geldi. Yeşil-beyazlılar bugün taktik çalıştı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 15. haftasında deplasmanda konuk olacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümdesonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabahsaatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.