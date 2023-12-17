Bursaspor taktik çalıştı

Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugünkü idmanda sonuçlandırma çalışmasının yanı sıra taktik antrenman yapıldı.

Bursaspor taktik çalıştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da bugünkü idmanda sonuçlandırma çalışmasının yanı sıra taktik antrenman yapıldı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.