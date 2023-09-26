Bursaspor, taktik idman yaptı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, hücum ve savunma çalışmalarının yanı sıra taktik antrenman da yaptı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, hücum ve savunma çalışmalarının yanı sıra taktik antrenman da yaptı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Belediyespor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas drilleri yapan futbolcular, antrenmanı hücum savunma geçişleri ve taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor, hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.