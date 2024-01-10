Bursaspor taktik idman yaptı
Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını soğuk havada sürdüren Bursaspor'da bugün taktik idman gerçekleşti.
Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını soğuk havada sürdüren Bursaspor’da bugün taktik idman gerçekleşti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.