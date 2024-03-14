Bursaspor taktik idman yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor taktik idman yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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