Bursaspor, Talha Yakın'la sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Talha Yakın'la anlaştığını açıkladı.

Bursaspor, Talha Yakın'la sözleşme imzaladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Talha Yakın’la anlaştığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Genç futbolcumuz Talha Yakın ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Talha Yakın’a hayırlı olmasını umar, yeni sezonda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Genç file bekçisinin sözleşmesi 31 Mayıs 2023’te sona ermişti.