Bursaspor taraftar grubu Teksas, Başkan Recep Günay'a istifa çağrısı

Bursaspor taraftar grubu Teksas, mevcut başkan Recep Günay’ı istifaya davet ederek, ”Sayın Recep Günay başkanlığındaki mevcut yönetim kuruluna, hızla Genel Kurul kararı almalarını ve Bursaspor’umuzun önünü açmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan yapılan açıklama şu şekilde: “Değerli Bursasporlular, Bursaspor’umuza olan sevgimizi, onun için yaptığımız ve gelecekte de yapabileceğimiz fedakarlıklar gösterir. Gün, bu gerçeklikten hareketle, köklü kulübümüzün ayağa kalkması için her birimizin yeniden ciddi fedakarlıklar ortaya koyduğu bir dönemin kapısını aralamanın, temiz bir sayfa açmanın günüdür. Son Genel Kurul’da, ’Kayyuma bırakmamak için geliyoruz, kulübe vakit kazandırıyoruz’ iddiası ile aday olan ve göreve gelen Yönetim Kurulu’nu, sözlerinin gereğini yerine getirerek kendi iradeleri ile Genel Kurul kararı almaya, Bursaspor’umuzun yaşaması ve geleceği için hayati önemi ortada olan bu sürecin önünü açmaya davet ediyoruz.”