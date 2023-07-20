Bursaspor taraftarı kongre için imza toplayacak

Bursaspor taraftar grubu Teksas, 21 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da eski Atatürk Stadı’nda mevcut yönetimi kongreye götürmek için imza toplayacağını açıkladı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, mevcut yönetimi Olağanüstü Kongre’ye götürebilmek için imza toplama kararı aldı. Yeşil-beyazlı taraf grubunun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli Bursaspor Genel Kurul Üyelerimiz, usül yönündeki tüm itirazlara rağmen Divan Kurulu’nun adaylığına müsade ettiği, kulüp tüzüğümüz itibarı ile kulübümüzün Kayyum’a kalmasının önü alınmış iken ‘Kulübü Kayyum’a bırakmayız’ söylemi ile camiamızı yanlış yönlendiren, hiçbir mali imkan sağlayamayacaklarını açıkça söyleyen ve kulübü en kısa sürede yeni bir Genel Kurul’a götüreceklerini ifade ederek göreve gelen Sayın Recep Günay başkanlığındaki Yönetim Kurulu, şimdilerde bu söylemlerini değiştirmiş ve Bursaspor’umuzun çıkarlarını arka plana atarak koltuklarına sıkı sıkıya sarılmıştır. Bursaspor’umuzun geleceği için yeni bir Genel Kurul ve güçlü bir yönetime ihtiyaç açıktır. Sayın Günay ve ekibi, bu hayati ihtiyaç sebebi ile kendilerini üç kez bu yönde bir karar almaya çağırmamıza rağmen, verdikleri sözleri de unutarak bu kararı ısrarla almamakta ve kulübümüzü asılsız kapanış iddiaları ile dahi karşı karşıya bırakan belirsizlik ortamını devam ettirmektedir. Bu durum kabul edilemez. Dolayısı ile, tüzüğümüzün bize tanıdığı hakkı kullanarak, oy kullanabilir üyelerimizin beşte birinin imzasını içeren bir dilekçe ile Genel Kurul kararı aldırmamız ve Bursaspor’umuzun önünü siz Genel Kurul üyelerimizin iradesi ile açmamız şart hale gelmiştir. İmza vermek isteyen üyelerimizi, üyelik kartları ve kimlik kartları ile birlikte yarın (21 Temmuz 2023, Cuma), saat 16.00’da, her şeyin başladığı yere, Atatürk Stadyumu kale arkasına bekliyoruz.”