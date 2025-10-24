Bursaspor taraftarı önünde Muş Spor'u ağırlayacak

Yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig’in 10. haftasında yarın saat 19.00’da Muş Spor’u ağırlayacak. Bursaspor, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini arıyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 10. haftasında Muş Spor’u konuk edecek. Karşılaşma, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son iki maçta Menemen FK ve Aksaray Belediyespor karşısında aldığı galibiyetlerle moral bulan Bursaspor, ligde üst sıralara tırmanışını devam ettirme peşinde.

Zorlu mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Anıl Çiftçi ve Baran Can Durmuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Doğru olacak.

Atatürk Stadı’nda üç puan hedefi

Bu hafta kendi sahasında Muş Spor’la karşılaşacak olan Bursaspor, önümüzdeki hafta da yine evinde Kahramanmaraş İstiklalspor’u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, Bursa’da üst üste oynayacağı iki maçta maksimum puanı alarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

İki takım geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta karşılaşmış ve her iki maç da beraberlikle sonuçlanmıştı. Bursa’daki mücadele 0-0, Muş’taki karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı. Bu kez Atatürk Stadı’nda dengeyi bozmak isteyen Bursaspor, seyircisinin desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.