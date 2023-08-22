Bursaspor taraftarı yönetime dava açtı

Bursaspor taraftarı, Olağanüstü Kongre'ye gidilmesi amacıyla topladığı imzalara itiraz eden mevcut yönetimi, yasal sürede gereğini yapmamasından dolayı mahkemeye verdi.

Bursaspor taraftarı yönetime dava açtı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursaspor taraftarı, Olağanüstü Kongre’ye gidilmesi amacıyla topladığı imzalara itiraz eden mevcut yönetimi, yasal sürede gereğini yapmamasından dolayı mahkemeye verdi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan yapılan açıklama şu şekilde:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Kulüp üyelerimizin imzaları ile Seçimli Genel Kurul çağrımızın gereğinin yasal sürede yerine getirilmemesi üzerine, ilgili dava süreci, Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde, bugün (22/08/2023) itibarı ile başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”