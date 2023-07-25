Bursaspor taraftarına destek büyüyor!

Bursaspor taraftar grubu Teksas’ın başlatmış olduğu imza kampanyasına eski Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya da destek çıktı.

Bursaspor taraftarı üyelerden toplayacağı imzalarla kulübü Olağanüstü Kongre’ye götürmekte kararlı. Yeşil-beyazlılar şehrin belirli bölgelerine kurduğu stantlarla yaklaşık 600 kadar imza topladı. Bu rakam 859’a ulaştığı anda Bursaspor Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek. Taraftarın bu kampanyasına bugün de önemli bir isim katılım gösterdi. Bursaspor’un efsane Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya da imza atarak destek çıktı. Teksas’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü Eski Divan Kurulu Başkanımız, 76 üye no ve 1. sıra kongre üyemiz Kadir Şankaya, çağrımıza kulak vererek Genel Kurul için imzasını verdi. Tüm Bursaspor Genel Kurul üyelerimizi, Bursaspor’umuzun geleceği için bugün imzalarını vermeye bekliyoruz.”