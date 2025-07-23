Bursaspor taraftarından, Mustafa Bozbey'e teşekkür yağmuru
Sosyal medyada 'BursanınBozbeyiVar' etiketiyle gündem olan Bursaspor taraftarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e verdikleri destekle teşekkür etti.
Sosyal medyada ’BursanınBozbeyiVar’ etiketiyle gündem olan Bursaspor taraftarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verdikleri destekle teşekkür etti.
Bursaspor taraftarı, kulübe verdiği desteklerle camianın takdirini kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e sosyal medyada teşekkür mesajları yayımladı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar, sosyal medya hesapları üzerinden Bozbey’in, Bursaspor’a yönelik olumlu yaklaşımını takdir eden mesajlar paylaştı. Başkan Bozbey’in, taraftarın gözünde gönüllerde taht kurduğu yorumları dikkat çekti. Bursaspor Kulübüne desteğini gösteren Başkan Bozbey için sosyal medyada ’BursanınBozbeyiVar’ etiketi açıldı. Kısa sürede binlerce paylaşım alan etiket, popüler paylaşımlar arasında yer aldı.