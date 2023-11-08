Bursaspor taraftarının Kırklareli'ndeki deplasman yasağı kalktı

Bursaspor Kulübü, Kırklareli’nde yeşil-beyazlı taraftara uygulanan yasağın kalktığını resmen açıkladı ve birçok isme teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Daha önce kulübümüze bildirilen Kırklareli İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği 12 Ekim Pazar günü Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağımız Kırklarelispor karşılaşmasına taraftarlarımızın alınmaması yönünde çıkan karar, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklarelispor Kulübü, Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Özel Kalem Müdürü Hasan Hüseyin Çilli’nin çabalarıyla kaldırılmıştır. Bu konuda desteklerinden dolayı sayın valimize ve ilgililere kulübümüz adına teşekkür ederiz.”