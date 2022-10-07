Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

Bursaspor’un pazar akşamı saat 18.30’da oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün saat 11.00’de satışa çıkıyor. Fiyatlar 30 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanacak Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün itibariyle çıkıyor. 9 Ekim Pazar günü saat 18.30’da oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00’de taraftarın alımına açılacak. Fiyatlar en ucuz 30 TL, en pahalı ise 250 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 30.00 TL

Doğu Üst Tribünü: 50.00 TL

Doğu Alt Tribünü: 60.00 TL

Batı Alt Tribünü: 100.00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 150.00 TL

1963Tribünü: 250.00 TL

Misafir Tribünü: 30.00 TL