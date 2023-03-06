TFF 2. Lig’de dün oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör İsmail Ertekin, taburcu edildi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin taburcu oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF 2. Lig’de dün oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Dünkü karşılaşmanın devre arasında tansiyon yüksekliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin kontrol amaçlı geceyi hastanede geçirmiştir. Teknik Direktörümüz bugün taburcu edilmiş olup genel sağlık durumu iyidir. Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.