Bursaspor Teknik Direktörü Nedim Vatansever: 'Çok güzel bir galibiyet oldu'

Bursaspor Teknik Direktörü Nedim Vatansever, Ankaraspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir galibiyet oldu. Bursa halkı için de iyi oldu. İnşallah bu moral olur ve galibiyetlerin devamı gelir” dedi.

Bursaspor’da, Yalçın Gündüz’le yolların ayrılmasından sonra TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında oynanan Ankaraspor maçında takımın başında sahaya çıkan Teknik Direktör Nedim Vatansever, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, “Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. İnanılmaz iyi mücadele ettiler. Yaptığımız toplantılarda da söyledim, ’Siz var olanı ortaya koyun, takdir Allah’ın’ dedik. Onlar da inanılmaz iyi mücadele ettiler. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bursa halkı için de iyi oldu. İnşallah bu moral olur ve galibiyetlerin devamı gelir. Bursa halkı da bu çocuklara inansın. Başaracaklarını gösterdiler. Bu galibiyet serisi devam eder umarım. Dışarda Nazilli, içeride de Altınordu.. Özgüvenleri de yerine gelir ve seri yakalarız” ifadelerini kullandı.