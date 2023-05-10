Bursaspor tempo tutuyor

Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla Somaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

TFF 2. Lig’in 37. haftasında sahasında Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.