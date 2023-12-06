Bursaspor topa sahip olma ve dayanıklılık çalıştı
Bursaspor'da Afyonspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor’da Afyonspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hes İlaç Afyonspor maçı hazırlıklarınıöğlesaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut ŞenSahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesengözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma vedayanıklılık çalışmaları yapanfutbolcular, antrenmanısınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarınadevam edecek.