Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

Bursaspor A takımı, bugün U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. 40'ar dakika üstünden oynanan müsabakanın skoru ve golleri kamuoyu ile paylaşılmadı.

Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı
Editör
EditörEditör
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Bursaspor A takımı, bugün U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. 40’ar dakika üstünden oynanan müsabakanın skoru ve golleri kamuoyu ile paylaşılmadı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bugün öğle saatlerinde U19 takımıyla antrenman maçı gerçekleştirdi. Mesut Şen Sahası’nda yapılan mücadele 1 saat 20 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen karşılaşmanın skoru ve golleri, kamuoyundan gizlendi.

Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı
Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı
Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı