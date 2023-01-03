Bursaspor, U19 takımıyla maç yapacak

Bursaspor A takımı, bugün U19 takımıyla antrenman maçı yapacak. Bu maçta forma giymeyen oyuncular ise sabah saatlerinde salonda idman yaptı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Bursaspor, salonda kuvvet ve güç çalışmaları yaptı. Salon antrenmanına katılmayan futbolcular, bugün öğle saatlerinde U19 takımıyla antrenman maçı yapacak.