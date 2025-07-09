Bursaspor'un 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bursaspor’un 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında ise Aliağa Futbol AŞ’yi konuk edecek.
Bursaspor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)
2. hafta: 1461 Trabzon
3. hafta: Yeni Mersin İY
4. hafta: Arnavutköy Bld.
5. hafta: Adanaspor (Deplasman)
6. hafta: Isparta 32
7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)
8. hafta: Menemen FK
9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)
10. hafta: Muşspor
11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal
12. hafta: Gebzespor (Deplasman)
13. hafta: Fethiyespor
14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)
15. hafta: Ankara Demirspor
16. hafta: Somaspor (Deplasman)
17. hafta: Aliağa Futbol AŞ