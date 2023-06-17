Bursaspor'un efsane ismi Vahit Doğan hayatını kaybetti

Bursaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Vahit Doğan, 79 yaşında vefat etti.

Bursaspor'un efsane ismi Vahit Doğan hayatını kaybetti
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Bursaspor’un efsane isimleri arasında yer alan Vahit Doğan, 79 yaşında vefat etti.

Bursaspor’un efsane isimlerinden Vahit Doğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bursaspor’dan paylaşılan taziye mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami’den kaldırılacak olup, Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”