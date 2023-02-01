Bursaspor'un eski başkanlarına önemli çağrı

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yarın yapılacak olan toplantıya tüm eski başkanları davet etti. Sakder, “Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Bursaspor’un içinde bulunduğu durum konusunda herkesin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Bursaspor Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, Divan kurulu üyelerinin yarın yapılacak olan toplantıya önem vererek katılmalarını istedi. Sakder, toplantıda Bursaspor Kulübü’nün son durumu ile ilgili Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz tarafından açıklamalar yapılacağını da kaydederek, Bursaspor Kulübü’nde çeşitli dönemlerde görev yapmış eski başkanlara da özel çağrı yaptı. “Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Bursaspor’un içinde bulunduğu durum konusunda herkesin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyuluyor” diyen Galip Sakder, “Bursaspor’a tüm Bursa, büyük Bursaspor camiası sahip çıkmalıdır. İçinde bulunduğumuz dar boğazdan nasıl kurtulabiliriz konusunu ele alarak her bir Divan Kurulu üyesinin görüşlerine ihtiyacımız var. Bu nedenle özellikle eski başkanların, Bursaspor Kulübü’nün her kademesinde görev almış akil kişilerin önerileri, düşünceleri bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle tüm Divan Kurulu üyelerinin toplantıya katılmalarını rica ediyoruz’’ açıklamasında bulundu.