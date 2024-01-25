Bursaspor'un golcüsü Çağatay Yılmaz maaşında indirime gitti

Bursaspor’un en golcü ismi Çağatay Yılmaz, TFF’ye yaptığı ihtarı çekerken, maaşında da indirime gitti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Önceki dönem alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübümüze ihtar gönderen takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz, yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede ihtarını geri çekmiştir. Ayrıca, Çağatay Yılmaz bu sezonki maaşıyla ilgili de indirim yapmıştır. Altyapımızdan yetişen, kulübümüze olan aidiyetini her fırsatta dile getiren Çağatay Yılmaz’a teşekkür ediyoruz.”