Bursaspor'un Muş Spor maçı biletleri satışta

Bursaspor’un 25 Ekim Cumartesi günü Matlı Stadyumu’nda oynayacağı Muş Spor maçı biletleri satışa çıktı. Mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 10. haftasında Muş Spor’u konuk edecek. Karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

Müsabakanın biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla satışa çıktı. Bilet satışları passo.com.tr web sitesi, PASSO Mobil Uygulaması ve Stadyum Ana Bilet Gişesi üzerinden yapılacak. Online satışlarda kişi başı bilet alımı 2 adet ile sınırlandırıldı.

Bilet fiyatları açıklandı

Bursaspor - Muş Spor maçı bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:Kuzey Kale Arkası Tribünü: 350 TL, Batı (VIP) Tribünleri: Bin 200 TL, Misafir takım seyirci biletleri ise 450 TL olup bugün saat 13.00’ten itibaren misafir seyirci bilet gişesinden satışa sunulacak. Gişeden yapılacak bilet satışlarının sadece nakit olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Maçın hakemi Burak Pakkan

Ligin 10. haftasında oynanacak Bursaspor - Muş Spor karşılaşmasının hakemleri de açıklandı. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcıları Anıl Çiftçi ve Baran Can Durmuş olurken, dördüncü hakem olarak Burak Doğru görev yapacak. Bursaspor, taraftarının desteğiyle evinde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.