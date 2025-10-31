Bursaspor'un seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi

TFF Tahkim Kurulu, PFDK’nın Bursaspor’a verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını kaldırdı. Cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü’nün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edildi. TFF, cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiğini duyurdu.

Karar oybirliğiyle alındı

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."