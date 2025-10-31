Bursaspor'un seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Bursaspor'a verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını kaldırdı. Cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiği açıklandı.

Bursaspor'un seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Karar oybirliğiyle alındı

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."