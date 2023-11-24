Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Kargılı vefat etti
Bursaspor Kulübü, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Kargılı'nın vefat ettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Kargılı’nın vefat ettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Kargılı’nın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdülkadir Kargılı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
Abdülkadir Kargılı’nın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fadıllı Köyü Camii’nden kaldırılacak.
Kargılı, Başkan Recep Günay yönetiminde, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.