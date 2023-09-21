Bursaspor yönetimi taraftarı stadyuma çekmek istiyor

Bursaspor Kulübü, taraftarını stadyuma çekebilmek için Altınordu maçının her hangi bir kanaldan yayınlanmayacağını açıkladı.

Bursaspor yönetimi taraftarı stadyuma çekmek istiyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursaspor Kulübü, taraftarını stadyuma çekebilmek için Altınordu maçının her hangi bir kanaldan yayınlanmayacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"Ligin 5. haftasında sahamızda konuk edeceğimiz Altınordu maçı hiçbir mecra tarafından canlı olarak yayınlanmayacaktır. Tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü saat 16:00’da takımımızı desteklemeye davet ediyoruz."