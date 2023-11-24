Bursasporlu futbolcu Mustafa Genç 2 maç ceza aldı

Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören Mustafa Genç, 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Bursasporlu futbolcu Mustafa Genç 2 maç ceza aldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören Mustafa Genç, 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

TFF 2. Lig’in 14. haftasında oynanan Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören Bursaspor’un genç futbolcusu Mustafa Genç’in cezası belli oldu. PFDK’ya sevk edilen 17 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç’in, 18.11.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman