Bursasporlu futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Bursaspor takım bu akşamki idman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Bu akşam yapılan idman öncesinde yeşil-beyazlılar dev Türk bayrağı açtı. Bursaspor Kulübü de bugün yaptığı açıklamada: “Bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içinde! Büyük taarruzun 101. yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.