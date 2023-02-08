Bursasporlu futbolcular depremzedelere yardım topladı

Bursasporlu futbolcular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki yardım tırına giderek büyük destek verdi. Hem maddi hem de manevi olarak katkı sağlayan oyunculara, Başkan Ömer Furkan Banaz ve yöneticiler de eşlik etti.

Yaşanan deprem felaketi sonrası Bursaspor’da önemli bir birliktelik söz konusu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 18 yardım tırını deprem bölgesine gönderen yeşil-beyazlı taraftarlar, bugün futbolcuları ve yöneticileri misafir etti. Bursaspor’un tüm futbolcuları, hem getirdikleri yardımlarla maddi, hem de manevi anlamda ciddi şekilde destek verdi. Yardım kolilerinin tırlara taşınmasına da yardım eden futbolcular, herkes tarafından takdir edildi. Aynı zamanda Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yöneticiler de depremzedelere toplanan yardımlara katkı sağladı.