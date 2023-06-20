Bursateknopark'ın 1. yıl dönümü kutlandı

Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bursateknopark’ın 1. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yıldönümü kutlamasına BTÜ Rektörü ve Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari personel ile birlikte faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Bursateknopark merkez binasında gerçekleşen etkinlikte yıldönümü pastasını Rektör ve Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar ile birlikte Genel Müdür Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu birlikte kesti.

Etkinlikteki konuşmasına Bursateknopark’ın kuruluşundan itibaren emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Rektör Çağlar “Bursa’nın iki teknoparkından biriyiz. Akademik birikim ile oluşan teknolojinin ve bilginin firmalarda ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesini sağlamak amacıyla kurulan Bursateknopark’ın 1. yılını kutluyoruz. Uluslararası rekabete açık, yüksek katma değerli teknoloji üreten bir teknopark olma misyonu ile Bursa’nın öncelikli sektörlerini destekleyerek bölge ve ülke kalkınmasına katkı vermeye devam ediyoruz. Uluslararası standartlara sahip, aktif ve katma değer üreten bir teknoloji üssü ve Türkiye’nin inovasyon merkezi olma hedefine yürüyen altyapımız var. Bursateknopark’ın misyon, vizyon ve hedefleri çerçevesinde girişimci ve oluşum aşamasındaki firmalarımız arasındaki sinerjinin ortaya çıkarılması, yeni işbirliklerinin oluşturulması, sanayi ile işbirliğinin arttırılması ve ürünlerin ticarileştirilmesi için üstümüze büyük yük düştüğünün farkındayız. Çabamız Bursa’ya ve Ülkemize en yüksek derecede katkı sağlayacak ekosistemi oluşturmaktır. Bünyemizdeki Bursateknopark’ın önümüzdeki yıllarda çok daha büyük katılımla, çok daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Çağlar’ın ardından Bursateknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu da bir konuşma yaptı. Bedeloğlu konuşmasında üretim, Ar-Ge ve inovasyon sürecinde sektörlere destek noktası olmaya çalışan bir teknopark olduklarını kaydetti. Merkezde katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini desteklediklerini ifade eden Bedeloğlu, yürütülen çalışmalarda Bursa’daki girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin daha da gelişmesini hedeflediklerini kaydetti. İnovasyon ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamayı misyon edindiklerini yineleyen Bedeloğlu, Türkiye’nin rekabet gücünün artması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. Bedeloğlu, dünyada aktif olarak çalışan binin üzerindeki teknoparktan bir tanesi olduklarını ifade etti. Sanayicinin önceliklerini dikkate alan bir yapıda çalışmalarını yürüttüklerini de dile getiren Bedeloğlu, “Bursalı ve şehir dışından gelen girişimcilerin Bursateknopark’a gösterdikleri ilgiden oldukça memnunuz. Bursateknopark’ın faaliyete geçişinin 1. yılında yüzde 100’e yakın doluluğa ulaştık, firmalarımızın projelerini en iyi şekilde yürütmelerini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasına son verdi.

Bursateknopark’ın 1. yıl dönümü kutlama etkinliği, yapılan konuşmaların ardından verilen resepsiyonla sona erdi.