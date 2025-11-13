BursaTeknopark'ın stratejik yol haritası belirlendi

BursaTeknopark Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirildi. BursaTeknopark’ın mevcut durumu, gelecek hedefleri ve stratejik önceliklerinin değerlendirildiği çalıştayda, sektörel iş birlikleri ve fırsat alanları ele alındı. Çalıştay sonunda BursaTeknopark’ın 3 yıllık yol haritası belirlendi.

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam eden BursaTeknopark’ın stratejik yol haritası masaya yatırıldı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen "BursaTeknopark 2026-2028 Stratejik Plan Çalıştayı"na BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, sektör paydaşları, akademisyenler ve öğrenci temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Çağlar, BursaTeknopark’ın, bugüne kadar BTÜ’nün yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağladığını söyledi. Düzenlenen çalıştayla BursaTeknopark’ın yol haritasının belirleneceğini vurgulayan Rektör Çağlar, "Bu çalıştay, yalnızca geleceğe dönük hedefleri belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda BursaTeknopark’ın önümüzdeki üç yıl boyunca izleyeceği gelişim rotasını, önceliklerini ve stratejik hedeflerini de ortak akılla şekillendirmemize zemin hazırlayacak" dedi.

Yönetim, markalaşma, proje, kümelenme gibi başlıklar masada

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından BursaTeknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, BursaTeknopark’ın faaliyetlerini aktardı. Çalıştay moderatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız ise stratejik plan çalıştayı bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından çalıştay masalarına geçildi. "İdari Gelişme, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik", "Markalaşma, Tanıtım ve Konumlandırma", "Fiziksel Yatırımlar ve Altyapı Geliştirme", "Hizmet ve Program Geliştirme," "İş Birliği Ağları, Kümelenme ve Sinerji Oluşturma" ile "Sosyal Sorumluluk, Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Etkisi" konu başlıklarında fikir alışverişi yapılarak BursaTeknopark’ın 3 yıllık yol haritası hazırlandı.