Bursateknopark kadınlarla gücüne güç katıyor

Yönetici şirket kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan Bursateknopark, Ar-Ge ve bilimsel araştırma-geliştirme projelerinde büyük rol üstleniyor. Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesinde ve ekonomik kalkınmasında yine Bursateknopark bünyesindeki kadın yöneticilerin imzası bulunuyor.

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından 2020 yılında ilk adımları atılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izni ile 2022 yılında faaliyete geçen Bursateknopark, hızlı bir ivme ile çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinde önemli bir role bürünen Bursateknopark’ın yönetici şirket kadrosunun tamamını kadınlar oluşturuyor. Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve ekibi, teknopark firmalarının bilim ve teknolojiye sağlayacağı katkıların farkındalığı ile tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesini sağlıyor. Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun önderliğindeki ekip, alanında uzman 7 kadından oluşuyor. Sanayi ve Ar-Ge ekosistemindeki ‘erkek egemen algısı’ yine BTÜ bünyesindeki Bursateknopark’ın kadın yöneticileri sayesinde kırılıyor. Bursateknopark’ta yer alan 32 firma,Bedeloğlu ve ekibinin iş birliği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Firmaların yenilik ve rekabet gücünü artırmada kritik rol üstlenen ve büyük başarı elde eden Bursateknopark’ın Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve ekibinin çalışmalarıyla firmaların Ar-Ge faaliyetleri destekleniyor, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri ticari uygulamalara dönüştürülerek, firmaların rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olunuyor. Aynı zamanda burada,kadınlara ve genç yeteneklere istihdam fırsatları sunarak bilim ve teknoloji alanında nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlanıyor. Bursateknopark’ın, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kısa zamanda birçok önemli faaliyete imza attığını kaydeden Prof. Dr. Bedeloğlu, bu başarıda kadınların büyük emeğinin olduğunu vurguladı.

Kadın girişimciler küresel pazarda

Bursateknopark’taki kadın girişimcilerin projelerinden bahseden Bedeloğlu, “Ar-Ge ofisinde faaliyet gösteren yapay zekâ destekli finans, yazılım ve ihracat platformu üzerine çalışmalar yürüten kadın girişimcimizin kurduğu bir firmamız, BatıAfrika’nın önemli liman ülkelerinden Gana’da şubesini açarak küresel pazarda önemli bir yer tutmayı hedefliyor. Aynı zamanda kimya, inşaat, yazılım, çevre firmalarımızda önemli oranda kadın istihdamı bulunuyor. Kadınların teknolojide yer alması ve bakış açılarını teknolojiye çevirmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede de kadın girişimciliğinin ve istihdamının dünya genelindeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda arttırılmasını hedefliyoruz ve bu alanlarda kısa vadede projeler gerçekleştireceğiz. Rektörümüz ve Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Naci Çağlar ile tüm yönetim kurulu üyelerimizin destekleri sayesinde, Bursateknopark’ın her kademesinde yer alan kadınlarımızla daha büyük başarılara imza atacağız” dedi.