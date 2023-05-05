Bursateknopark'ta, Girişimcilere Yönelik Eğitim Faaliyeti gerçekleşti

Türkiye’nin sanayi şehri Bursa’nın merkezinde yer alan BTÜ Bursateknopark, yenilikçi ürün ve teknolojinin geliştirilmesinde, Türk sanayisine katkı sunuyor. Bursateknopark, düzenlediği eğitimlerle de bu katkılarının pekişmesini sağlıyor.

Hedefleri arasında araştırma faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar ile sanayi arasında iş birlikleri kurmak, güçlendirmek, uluslararası rekabette Türkiye’yi ön plana çıkaracak teknolojiyi ve bilgi üretmek gibi önemli konular yer alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bursateknopark, sanayiden ve akademik çevrelerden geniş katılımın olduğu bir eğitim faaliyeti organize etti.

“Bursateknopark Tanıtımı, Şirket Kurma Süreçleri ve Avantajları” başlığını taşıyan eğitim, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ana konusu girişimcilik alanındaki faaliyetler ve şirketleşme süreçleri oldu. İnovatif çalışmaları olan girişimcilerin teknopark hakkında bilgilerini arttırmaya yönelik olan eğitimde katılımcılara, Bursateknopark yöneticileri tarafından da Bursateknopark’ın tanıtımı yapıldı. Etkinliğin bu bölümünde teknopark iş dünyasına sunduğu imkân ve hizmetler hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Naci Çağlar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Genel Müdürlüğünü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Genel Müdür Yardımcılığını ise Öğr. Gör. Atike Köken’in yürüttüğü Bursateknopark’ın organize ettiği etkinlikte, şirketlere sunulan hizmetlerin yanı sıra, iş fikri oluşturma, şirket kurmak gibi temel bilgiler verildi. Yapılan bu bilgilendirmelerin ardından ise Köken, girişimcilerin Bursateknopark’ta yer almaları sonrasında elde edecekleri muafiyetler ve avantajlar konusunda da katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.

Bursateknopark’ın tecrübeli yöneticileri tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, girişimci eğitimi, kuluçka merkezi, teknik hizmetler konularında da paylaşımlar yer aldı. Katılımcıların yönelttikleri soruların yanıtlanmasının ardından eğitim sona erdi.