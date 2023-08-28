BURSEM başarıya koşuyor

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) öğrencileri, 2019 yılından beri her yıl olduğu gibi bu yıl da üstün başarı göstererek üniversitelere yerleşti. Ege Erdoğan, YKS sayısal puan türünde 5600’üncü olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği ve Ramazan Ünal sayısal puan türünde 8000’nci olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşirken, Olcay Dönmez sayısal puan türünde 16000’nci olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Sözel puan türünde 2800’üncü olan Oğuzhan Dönmez Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğine yerleşirken yine sözel sıralamada 5000.inci olan Hazar Yıkılkan Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşti. YKS kursuna devam eden öğrenciler %85 başarı göstererek mimarlık fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, fen - edebiyat fakülteleri ve çeşitli lisans programlarına yerleştiler. Öğrencilerinin başarısına ve onların daha sistematik çalışmalarına imkan sağlayan BURSEM, 12 ay süren YKS hazırlık kursunda öğrencilerine aylık 120 saat ders verirken düzenli olarak da TYT ve AYT deneme sınavı, kaynak test, soru bankası desteği de sunarak öğrencilerini 12 aylık eğitim süresi boyunca sistemli ve disiplinli olarak sınava hazırladı. Yaz döneminde hızlandırma programları ile başlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu dersleri başta olmak üzere birebir soru çözümleri, özel dersler de verirken 12 ay boyunca rehberlik hizmeti ve tercih danışmanlığı da vererek öğrencilerinin zorlu sınav sürecinde stres ve kaygılarını minimuma indiriyor. Kuruluşunda eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin, eğitim ve sanatsal faaliyetleri ile birlikte BURSEM’in kuruluş amacını vurgulayarak sürekliliğinin amaçlandığını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi olarak ülkede eğitim, sanat ve çeşitli konularda öncü projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Gençlerin başarılarına ve Atatürk’ün vizyonuna önem veriyoruz. Eğitim, sanat ve öncü projelerle gençlerin özgür, demokratik ve çağdaş bir yaşam sürmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi oluşturan ve hayallerini gerçekleştiren her bir öğrencimizi kutluyorum.’’ dedi.