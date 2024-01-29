Buruk, Berkan Kutlu ve Mauro Icardi'ye görev verdi

Buruk; Tete ve Wilfried Zaha’nın yerine Berkan Kutlu ve Mauro Icardi’ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı.

Mauro Icardi ligde 5 maç sonra 11’de

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK müsabakasıyla 11’e döndü. Tedavi sürecinin ardından Trabzonspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Icardi, ligde 5 maç sonra 11’de başladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde 11’de görev almıştı.

Sol bekte Berkan Kutlu başladı

Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu’ya 11’de görev verdi. Bu sezon o bölgede birçok isme şans veren Buruk; daha önce Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan’ı oynatmıştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Derivşoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK karşılaşmasında yoğun ilgi gösterdi. İstanbul’daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park tribünlerini doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.