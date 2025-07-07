Burulaş, abonman kart sisteminin kaldırıldığını duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım iştiraki Burulaş, toplu ulaşımda abonman kart sisteminin kaldırıldığını açıkladı. BURULAŞ, bu sabahtan itibaren gerçekleştirdiği toplu taşımaya yönelik zam ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler sebebiyle toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Tam bilet ücreti 35 liraya yükselirken, öğrenci bileti ise 8,75 olarak açıklandı. BURULAŞ artan maliyetler dolayısıyla zam yapmaya mecbur kaldıklarını ve abonman kart uygulamasının kaldırıldığını duyurarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık. Personel giderlerimizde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı. Ulaşımda dijital BursaKart sistemine geçiş süreci çerçevesince mevcut abonman kart sistemi kaldırıldı. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabilecek. Bu kararlar alınırken sadece rakamlar değil, sizlerin günlük hayattaki ekonomik yükü de göz önünde bulundurulmuştur. Hizmeti kesintisiz sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."