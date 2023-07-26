Burun estetiği ameliyatı özgüveni artırıyor

Burun estetiği ameliyatıyla birlikte kişilerin yüz ifadelerinin dikkat çekici hale geldiğini söyleyen Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Danışanlarımızın birçoğu yeni yüz yapısıyla çevresindeki insanların da ilgisini daha fazla çekmeye başlıyor. Ameliyat sonrasında görsel olarak kendini iyi hissetmesi ve kendiyle barışması özgüvenini artırıyor diyebiliriz" dedi.

Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatların başında gelen burun estetiği, kişilerin özgüvenini de artırıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, burun estetiği olan hastalarıyla hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası iletişim halinde olduğunu belirterek, "Ameliyat sonrasında birçok danışanımız burun yapısının değişmesiyle daha düzgün bir yüz çehresine sahip olduklarını ve bunun da özgüveni artırdığını söylüyorlar. Danışanlarımızın birçoğu yeni yüz yapısıyla çevresindeki insanların da ilgisini daha fazla çekmeye başlıyor. Ameliyat sonrasında görsel olarak kendini iyi hissetmesi ve kendiyle barışması özgüvenini artırıyor diyebiliriz. Tabii evlilik de ilk aşama olan evlilik teklifi özgüven ve cesaret isteyen bir konu olduğu için burun ameliyatının evlilik teklifi hatta evlenmek için katkı sağladığını söyleyebiliriz. Burun estetik ameliyatı olmak sadece evlilikte değil, iş hayatı, insan ilişkileri gibi hayatımızda önemli rol oynayan alanlarda kendimizi göstermekte pozitif etkisi bulunuyor" dedi.