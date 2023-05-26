Burun farkıyla kariyer

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, kariyer yapmak isteyen kişilerin estetik operasyonlara yöneldiğini belirterek, "Toplumda kariyer estetiği olarak adlandırılan estetik ve medikal bakımlara başvuranların sayısı her geçen gün artmaktadır. Estetik kaygılar kadınlarda ve erkeklerde farklılıklar gösterse de, her iki cinsin de en başta tercih ettiği yöntem burun estetiği ameliyatlarıdır" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, iş dünyasındaki yoğun rekabetin birçok kişiyi estetik açıdan daha güzel olmaya teşvik ettiğini belirterek, "Burnu büyük yönetici yerini, estetik burunlu güzel veya yakışıklı yöneticiye bırakıyor. İş hayatında görünüşün ve prezantabl özelliklerin önemine vurgu yapılıyor. Çalışanlar işlerine olduğu kadar kılık kıyafetlerine, görünüşlerine özellikle de yüzlerine özen gösteriyor. Her basamağında bir güç savaşı olan kurumsal hayatta, daha güzel ya da yakışıklı olmak, etkileyici olmak için önem kazanıyor. Bunun sonucunda da erkek ve kadın bireyler dış görünümleri için daha fazla vakit ve bütçe ayırmaya başlıyor" dedi.

"Estetik burun ameliyatları büyük önem taşır"

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, sözlerine şöyle devam etti:

"Modern ve hızlı yaşamın beraberinde getirdiği kariyer hedefi, başarı, güç, otorite, herkesçe kabul görme, beğenilme ve takdir edilme arzusu gibi beklentilerin yaşanmadığı bir iş hayatından bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Bu sebeple de toplumda kariyer estetiği olarak adlandırılan estetik ve medikal bakımlara başvuranların sayısı her geçen gün artmaktadır. Estetik kaygılar kadınlarda ve erkeklerde farklılıklar gösterse de, her iki cinsin de en başta tercih ettiği yöntem burun estetiği ameliyatlarıdır. Burun yüzün tam ortasında bulunan ve gözler, kaşlar, ağız ve çene gibi yüzün diğer parçalarıyla görsel olarak etkileşim içinde olan bir yapıdır. Yüz güzelliğini en fazla etkileyen faktör burun şeklidir. İnsan ilişkilerinde yüz yüze olduğumuz düşünüldüğünde, yüzün diğer parçalarıyla ve kendi içinde oranlı ve uyumlu olan bir burun yüz güzelliği için vazgeçilmezdir. Öyle ki bir kişi iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun, burun yapısında göze batan herhangi bir problemi var ise, ilk tanışma anında karşı tarafta negatif bir etki bile bırakabilir. Burundaki şekil bozuklukları yüzünüzün kendi içindeki ahengini bozarak dış görünümünüzü etkiler, burun tıkanıklığına neden olarak sağlığınızı bozar ve tüm bunların sonucu olarak psikolojinizi, insan ilişkilerindeki özgüveninizi etkileyebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak veya kişinin aynaya baktığında kendini daha iyi hissedeceği bir görüntüyü elde edebilmek için estetik burun ameliyatları büyük önem taşır. Birçok insan beğendiği bir ünlünün ya da kişinin burnuna sahip olmak ister. Bazıları da kendilerini iş hayatında daha karizmatik, sert ifadeli ya da daha güzel ve sempatik gösterecek bir burnun hayalini kurar"

"Sizi hiç müdahale edilmemiş gibi görünen estetik ve doğal bir burun mutlu edecektir"

Burun ameliyatı yapılırken hastanın karakteristik özelliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Sağun, "Burun yapısında aşırı bir deformasyon yoksa sadece var olan kusurlu bölge düzeltilmelidir. Tabii ki ameliyat öncesi hastanın beklentileri ve istekleri göz önünde bulundurulur. Ancak doktorun hastayı bu konuda bilinçlendirmesi ve operasyon süreci hakkında detaylı bilgi vermesi çok önemlidir. Bu noktada doktor seçimi de büyük önem kazanır. Unutmayın. Sizi olduğunuzdan başka biriymiş gibi gösteren orantısız bir burun değil, hiç müdahale edilmemiş gibi görünen estetik ve doğal bir burun mutlu edecektir. Mutlu ve özgüveni tam olan bir bireyin de iş hayatında başarıya ulaşması tesadüf olmayacaktır" sözlerine ekledi.