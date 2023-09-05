Burun kaşıntısını önemsemeyen hasta tümör gerçeğiyle şoke oldu

Burun kaşıntısını önemsemediği için hastaneye gitmeyen Osman Nuri Bakıroğlu, muayeneye gittiği sırada tümör olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Kocaeli’nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Nuri Bakıroğlu, yaşadığı burun kaşıntısını önemsemeyerek bir süre hastaneye gitmedi. Zamanla kaşıntısı artan Bakıroğlu, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne muayeneye gitti. Bakıroğlu, yapılan tetkikler sonucu burnunda tümör olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından ameliyat edilen Bakıroğlu sağlığına kavuşturuldu.

"Beni hastaneye yatırdı ve 1 gün sonra hemen ameliyata aldı"

Bakıroğlu, yaşadığı sürece ilişkin yaptığı açıklamasında “’İzmit Kocaeli’nde yaşıyorum. Orada muayeneye gittim. Yara olduğunu söyledi ve üniversiteye yönlendirdi. Üniversitede bir parça aldılar. İyi huylu kanser tespit ettiler. Ben de bu konuda araştırmaya girdim. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Aydın Acar Bey’i öğrendim ve Ankara’ya geldim. Hoca bizi çok iyi karşıladı. Muayenesi ve yaptıkları tahlil tetkik sonucunda beni hastaneye yatırdı ve 1 gün sonra hemen ameliyata aldı. Çok şükür sağlığıma kavuştum” dedi.

"Tümörü cerrahi sınırlar içerisinde sağlıklı bir şekilde çıkardık"

Prof. Dr. Aydın Acar ise Bakıroğlu’nun burun içinde iyileşmeyen burun kaşıntısı olduğunu dile getirerek, “Tümör olabileceğini düşündük. Kocaeli’de zaten tümör teşhisi konmuştu, fakat biz de gerekli tahlil, tetkikleri yaparak emin olmak istedik. Arkadaşlarımızla kesin tanısını koyduktan sonra ameliyat planladık ve 1 gün sonra ameliyata aldık. Tümörü cerrahi sınırlar içerisinde sağlıklı bir şekilde çıkardık. Çeşitli tedaviler eşliğinde hastamızı takibe aldık. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu. Bu gün taburcu ediyoruz, artık Kocaeli’den kontroller için bir müddet hastanemize gelecek.” diye konuştu.

“Nadir görülen bir kanser türü”

Bu hastada bulunan tümörün çok nadir görülen bir kanser türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Acar, burunda iyileşmeyen yaralar, kaşıntı, kanama olduğunda mutlaka bir hekim kontrolünden geçilmesi gerektiğini belirtti.