BUSADER, federasyon yapısıyla yoluna devam ediyor

Bursa’da eğitim ve sağlık alanlarında birçok insanın hayatına dokunan Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), artık yoluna aralarında İstanbul ile Ankara’nın da yer aldığı 5 dernekle ve federasyon yapısıyla devam edecek.

Beş yıl önce Zerrin Özgüle kurucu başkanlığında yola çıkan Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), sağlık ve eğitim alanlarında iz bırakan işlere imza attı. Bugüne dek binlerce öğrenciye burs, birçok hastaneye tıbbı cihaz bağışları ve toplumsal faydaya yönelik birçok proje ile etkinliğe imza atan BUSADER, toplamda 5 milyon lirayı aşkın maddi yardım gerçekleştirdi. Geçen yıldan itibaren BUSADER Başkanlığı’nı Tülin Günbatılı’ya devrederek, federasyonlaşma çalışmalarının startını veren Zerrin Özgüle, bu süreçte bir yandan burs, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan da Ankara’da Öztuna Norman başkanlığındaki ANSEDER, İstanbul’da Dr, Yasemin Yakut başkanlığındaki İSTANBUL BUSADER, Deniz Cantürk başkanlığında VETERAN BUSADER ve Ata Azapoğlu başkanlığında GENÇ BUSADER’in kurulmasına öncülük etti. 3 şehirde 5 dernek, 250’ye ulaşan üye sayısıyla federasyon yapısını tamamlayan, ismini de Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu olarak güncelleyen BUSADER; önce tüm Türkiye’ye ardından dünyaya yayılmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hedeflerinin Bursa’dan başlayan bu hareketi yine Bursa merkezli olarak Türkiye’ye ve devamında yurtdışına da taşımak olduğunu belirten BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, ilk yurtdışı derneklerinin müjdesini ise yakında vereceklerini belirtti. Başkan Özgüle, “Bugüne dek 5 milyon lirayı aşan burs ve çeşitli yardımlara imza attık. Ancak yapılan yardımların maddi boyutundan öte hayatlarına dokunduğumuz insanların bize verdiği manevi haz çok değerli. Bizim Bursa’da başardığımız bu hareketten artık çok daha fazla insanın yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Herkesi yanımızda olmaya bekliyoruz” dedi.