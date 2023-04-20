Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0 yenerek finale yükseldi.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva’yı 10-0 yenerek finale yükseldi.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Buse Tosun finale adını yazdırdı. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh’i 6-0 (tuşla) yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Dalma Caneva ile karşılaşan Buse, minderden 10-0 üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.