Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Paris 2024 Olimpiyatları'na kota

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon rakibi Ami Ishi'yi yenerek finale çıktı. Çavuşoğlu, bu sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Paris 2024 Olimpiyatları'na kota
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Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon rakibi Ami Ishi’yi yenerek finale çıktı. Çavuşoğlu, bu sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon rakibi Ami Ishi’yi 11-1 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlı güreşçi, elde ettiği sonuç ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazanmış oldu.

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Milli güreşçi, Moğolistanlı rakibi Delgermaa Enkhsaikhan ile yarın saat 19.00’da final müsabakasına çıkacak.