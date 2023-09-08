BUSKİ Çamaşır Deresi'nde çalışma başlattı

Mudanya Halitpaşa Mahallesi’nde sel sularının dere yatağından taşması sonucu yaşanan çevre felaketinin bir daha yaşanmaması için BUSKİ tarafından dere içinde temizlik ve ıslah çalışmaları başlatıldı.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Selma Yarar’ın talebi sonrası BUSKİ dere içinde temizliğe başladı.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla dere temizliği çalışmalarını titizlikle yürüten BUSKİ, Çamaşır Deresi’nde çalışmalarını sürdürecek.

Muhtar Selma Yarar, "Şikayetler üzerine talebimizi değerlendiren BUSKİ derelerimizi her türlü kirlilikten arındırdı. Halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. BUSKİ yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.