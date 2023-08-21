BUSKİ'den tasarruf uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı, Bursa'nın içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranlarını paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı, Bursa’nın içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranlarını paylaştı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Doğancı Barajı’nın doluluk oranını yüzde 54, Nilüfer Barajı’nın doluluk oranını ise yüzde 94 olarak belirtirken, "Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz" uyarısında da bulundu.